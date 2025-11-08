Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde

Kendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde konut imarlı ortalama arsa metrekare fiyatı Ekim 2025’te 6 bin 353 TL oldu. İstanbul 19 bin 128 TL fiyatla listenin zirvesinde yer aldı. Marmara Bölgesinde bulunan ve İstanbul’a yakın olan Edirne ve Bilecik, en uygun arsa fiyatlarının bulunduğu iller arasında görülüyor. İşte Türkiye’de konut imarlı arsa metrekare fiyatı en ucuz ve en pahalı şehirler…

TÜKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Konut fiyatlarında yaşanan yükselişler ve finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi “kendi evini kendin yap” eğiliminin de zaman zaman yükselmesine sebep oluyor. Arsa maliyeti buradaki en önemli gider kalemi olarak öne çıkıyor.

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından derlenen verilere göre; mega kent İstanbul, konut imarlı arsa metrekare fiyatı en pahalı il olarak öne çıkıyor. Kırıkkale ise en ucuz şehirlerin başında geliyor.

ARSA FİYATI EN YÜKSEK İLLER

Ekim 2025 verilerine göre konut imarlı arsa metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:

-İstanbul: 19 bin 128

-İzmir: 12 bin 359

-Antalya: 10 bin 260

-Muğla: 10 bin 161

-Kocaeli: 9 bin 593

-Ordu: 9 bin 474

-Yalova: 9 bin 78

-Samsun: 8 bin 874

-Diyarbakır: 8 bin 140

-Aydın: 8 bin 121

Kendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde - 1. Resim

ARSA FİYATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine geçen ayki verilere göre konut imarlı arsa metrekare fiyatı en düşük şehirler ise şunlar:

-Kırıkkale: Bin 611

-Ağrı: Bin 971

-Bartın: 2 bin 177

-Bilecik: 2 bin 326

-Niğde: 2 bin 394

-Kırşehir: 2 bin 403

-Karabük: 2 bin 465

-Kastamonu: 2 bin 910

-Yozgat: 2 bin 917

-Edirne: 2 bin 983

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Konut imarlı arsa fiyatları sadece şehirlerin gelişmişlik düzeyine göre değil, alan arzına göre de belirleniyor. Örneğin Ankara’da, başkent ve büyükşehir olmasına rağmen konut imarlı arsa metrekare fiyatı ortalama 5 bin 26 TL düzeyinde ölçülüyor. Böylece Ankara “en pahalı 10 il” arasında yer almıyor.

-Fiyatlar, ortalama rakamları ifade ediyor. Her ilin merkezine yaklaştıkça metrekare fiyatları ortalamanın üzerine çıktığı gibi, merkezden uzaklaştıkça daha uygun fiyatlarla karşılaşılabiliyor.

-Batı Karadeniz ve Orta Anadolu illeri, arsa fiyatında en uygun bölgeler olarak öne çıkıyor.

-Marmara Bölgesinde yer alan ve İstanbul’a yakın konumda bulunan Edirne ve Bilecik de en uygun arsa fiyatlarının yer aldığı iller arasında görülüyor.

-Marmara, Ege ve Batı Akdeniz sahilleri ile birlikte Doğu Karadeniz’de Ordu ve Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır illeri ise, arsa fiyatı en pahalı şehirler arasında…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

