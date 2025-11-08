Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber! Sözleşme tarihi bitmeden açılan dava geçersiz
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira süresi dolmadan açılan tahliye davasında verilen kararı bozdu. Karar, ev sahiplerinin “ihtiyaç” gerekçesiyle süre bitmeden kiracıları çıkaramayacağını vurgulayarak kira hukuku açısından emsal nitelik taşıdı.
GAMZE ERDOĞAN - Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adana’da kira süresi dolmadan açılan tahliye davasında verilen kararı bozdu.
Adana 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiraya verenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kiracının tahliyesine karar vermişti. Ancak Adalet Bakanlığı, kira sözleşmesinin süresi dolmadan açılan bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay, taraflar arasında 15 Ağustos 2020 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, davanın ise 1 Aralık 2023’te, yani kira süresi dolmadan açıldığını tespit etti. Kararda, ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceği belirtildi.
Kararın gerekçesinde, Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesi hatırlatılarak, belirli süreli sözleşmelerde tahliye davasının ancak sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde açılabileceği, bu sürenin kamu düzenine ilişkin olduğu ve mahkemece resen dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR
Hukukçu Aylin Esra Eren gazetemize yaptığı değerlendirmede, kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek “Yargıtay, ev sahiplerinin kira süresi dolmadan ‘ihtiyaç’ bahanesiyle kiracıyı çıkarma girişimlerine izin vermedi. Bu karar, kötü niyetli tahliye davalarının önüne geçilmesi açısından kira hukuku bakımından sevindirici bir gelişme” dedi.
Eren şunları söyledi:
"Yargıtay incelemesine baktığımızda; dava konusu kiralananın kira sözleşme süresinin dava süresinde henüz dolmadığına dikkat çekildiğini ve kira sözleşme süresi dolmadan ev sahibinin tahliye davası açamayacağına yönelik davanın esasına girmeden, ev sahibinin ihtiyacını araştırmadan, kira sözleşmesinin süresi yönünden usul incelemesi yapılarak davanın reddine, kiracının tahliye edilmemesi yönünde karar verilmesi gerektiğine kanaat getirildiğini görüyoruz. Ev sahibi ve kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin ne kadar önemli olduğu ve kira süreci boyunca ne kadar bağlayıcı olduğu da bu sayede bir kez daha anlaşılmış oldu."