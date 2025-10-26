Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşe başlatılmayan işçiye emsal ücret! Yargıtay'dan göreve iade kararında iki kriter

İşe başlatılmayan işçiye emsal ücret! Yargıtay’dan göreve iade kararında iki kriter

İşe başlatılmayan işçiye emsal ücret! Yargıtay'dan göreve iade kararında iki kriter
Yargıtay 2. Ceza Dairesi, işverenleri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Olay, 2009-2016 yılları arasında İstanbul’daki bir hastanede çalışan doktorun, işten çıkarılmasının geçersizliği iddiasıyla açtığı işe iade davasıyla başladı. Mahkeme, işten çıkarılmanın geçersiz olduğuna karar verdi. Ancak kararın kesinleşmesinin ardından işverenin işçiyi işe başlatmaması üzerine, doktor boşta geçen süre ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi, işverenin işe davet sürecinde samimi davranmadığına kanaat getirerek işçinin taleplerini kabul etti. Karara göre, işe iade davası sonucunda işverenin işçiyi işe başlatmaması hâlinde, ödenecek ücretin belirlenmesinde emsal işçi ücretleri esas alınacak. Bu süre içinde de özlük hakları korunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

