Moskova’nın güneyinde bir araçta patlama meydana geldi. Yasenevaya Caddesi yakınlarında yaşanan olayda iki polis memuru hayatını kaybetti.

Moskova’nın güneyinde Yasenevaya Caddesi yakınlarında bir aracın patladığı bilgisi paylaşıldı. Patlamanın yaşandığı nokta, iki gün önce Rus Tümgeneral Fanil Sarvarov’un araç bombasıyla öldürüldüğü bölgeye yakın olduğu tespit edildi.

Olayın, bir polis karakolu ya da bir polis aracının yakınındaki araçla bağlantılı olduğu aktarıldı.

İlk bilgilere göre patlamanın bir patlayıcı cihazdan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

POLİSLER ŞÜPHELİYE YAKLAŞIRKEN PATLAMA OLDU

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da yaşanan patlamaya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, polis memurlarının şüpheli bir kişiyi durdurmaya çalıştığı sırada, hizmet araçlarının yakınında patlayıcı bir cihazın tetiklendiği kaydedildi.

Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

İKİ POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma Komitesi’nin verdiği bilgilere göre, patlama sonucu iki polis memuru hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

