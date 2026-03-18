Milli Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. MSB “Adana’da yeni Patriot konuşlandırıldı. Almanya’daki Hava Komutanlığı’ndan görevlendirildi” dedi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik Üssü'nde gerçekleştirildi. MSB, gündeme ilişkin önemli yeni açıklamalar yaptı. MSB, İran'dan Türk hava sahasına giren balistik füze tehdidinin ardından Adana'da bulunan İspanya PATRIOT sistemine ek olarak, Almanya'dan ikinci bir PATRIOT füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını açıkladı.

“TEMASLAR SÜRDÜRÜLÜYOR”

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

ADANA’YA BİR PATRIOT SİSTEMİ DAHA

Aktürk “Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirdiğini belirten MSB, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yineledi:

Bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Türkiye, gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.

NOTAM VE KKTC'NİN GÜVENLİĞİ

Bakanlık, Doğu Akdeniz'de yayımlanan NOTAM ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine ilişkin şunları söyledi:

Kıbrıs Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlanmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

“BUNDAN SONRA DA ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son yıllarda Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirdiğini vurgulayan MSB “Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz” mesajını verdi.

