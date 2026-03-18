ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Marisa Simonetti isimli ev sahibi, kiracısının 'örümcek ilacı' talebi üzerine sinirlenerek evden çıkmasını istedi. Talebi reddetmesi üzerine kiracısına rahatsızlık vermeye başlayan kadın, son olarak kiracısının evine bir kutu canlı tarantula bıraktı. Olayı mahkemeye taşıyan kiracısı, ABD senatosunda çalışan Simonetti'nin kariyerini bitirirken, mahkemenin nihai kararını mayıs ayında vermesi bekleniyor.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Marisa Simonetti, kiracısına yönelik davranışları nedeniyle 13 Mart’ta görülen davada suçlu bulundu.

2024 Haziran ayında Simonetti’nin evinin alt katını kiralayan Jacklyn Vasquez, aynı zamanda baro sınavına hazırlanan bir avukattı. Vasquez'in evdeki örümcek sorunu için ilaçlama talebinde bulunmasıyla taraflar arasındaki gerilim alevlendi.

Dailymail'in haberine göre Simonetti, bu talebe tepki olarak önce evin internet bağlantısını kesti, ardından yüksek sesle bağırarak ve hatta tencereleri birbirine vurarak kiracısını rahatsız etmeye başladı. Ayrıca Simonetti’nin bir kişiyle birlikte kiracının yaşadığı bölüme zorla girmeye çalıştığı da iddialar arasında yer aldı. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı.

ÖRÜMCEĞİ EVİN İÇİNE SALDI

Aralarındaki gerilimin tırmanmasıyla Vasquez, ev sahibinin yaptıklarını görüntülemek için binanın çeşitli yerlerine gizli kamera yerleştirdi. Gizli kameranın kaydettiği görüntülerde, Simonetti’nin merdivenlerden çeşitli farklı nesneler attığı ve bir kap içinde canlı bir tarantulayı evin içine gönderdiği anlar kaydedildi.

Vasquez'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenlerde canlı bir örümcek ve etrafa saçılmış kesici cisimler buldu.

13 Mart'ta görülen davada, bağımsız Senato adayı Marisa Simonetti'nin taciz ve darp suçlarından mahkum edildiği kaydedildi. Mahkemenin kararı, Simonetti'nin siyasi kariyerine de darbe vururken, nihai cezanın mayıs ayında açıklanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası