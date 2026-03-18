İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in, Donald Trump ile görüşmesi sırasında pantolonundaki lekeyi tükürüğüyle temizlediği anlar sosyal medyada viral oldu. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülere kısa sürede binlerce yorum yağdı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme, beklenmedik görüntülerle dünya gündemine oturdu. Kameralara yansıyan görüntülerde Martin’in pantolonundaki bir lekeyi fark ederek tükürüğüyle temizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Beyaz Sarayda çok konuşulan görüntü! İrlanda Başbakanı o hareketiyle gündemi salladı

Görüşme sırasında kaydedilen bu kısa an, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, olay farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Beyaz Sarayda çok konuşulan görüntü! İrlanda Başbakanı o hareketiyle gündemi salladı

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Bazı kullanıcılar Martin’in davranışını “insani ve doğal bir refleks” olarak değerlendirirken, bazıları ise 'hijyen' açısından eleştirdi.

Zirveye damga vuran anlar saniye saniye kameralara yansırken, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Martin cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

