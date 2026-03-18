ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 18. gününde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani öldürüldü. Laricani'nin evinin tamamen yıkıldığı görüntüler paylaşıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran dini lideri olmak üzere birçok kilit isim hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğü resmen doğrulandı.

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

İranın kilit ismi Ali Laricaninin öldürüldüğü ev görüntülendi!

Laricani'nin ölümünün ardından Tahran yönetimi kısa süre içinde saldırılara karşılık verdi. İsrail'e yönelik saldırıların 60. dalgası başlatılırken, İsrail'in farklı noktaları hedef alındı.

LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan A Haber'in yer verdiği görüntülerde, Laricani'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, 1958’de Necef’te doğdu; köklü ve etkili bir dini-siyasi aileden geldi. İran İslam Devrimi sonrasında devlet kademelerinde yükselerek Kültür Bakanlığı ve devlet yayın kurumu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005’te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve nükleer başmüzakereci oldu, 2008–2020 arasında Meclis Başkanlığı yaptı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı sürecinde önemli rol oynadı. Ali Hamaney'in danışmanlığı görevini de üstlenen Laricani, 2025’te yeniden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atanarak ülkenin güvenlik ve dış politikasında kilit isimlerden biri haline geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası