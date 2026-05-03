Manchester United'ın Liverpool'u konuk ettiği maçı izlemek için Old Trafford'a gelen Sir Alex Ferguson'un kendini iyi hissetmediği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

United'ın Liverpool'u ağırladığı maçı izlemek için Old Trafford'da bulunan 84 yaşındaki efsane teknik adam, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail'in haberine göre; Manchester United yetkilileri, Sir Alex Ferguson'un durumunun ciddi olmadığını ve tedbir amaçlı hastanede olduğunu belirtti. 2013 yılında emekliye ayrıldıktan sonra düzenli olarak Manchester United'ın maçlarını takip eden Ferguson'un, maçın başlamasına 1 saat kala rahatsızlandığı aktarıldı.

Sir Alex Ferguson, 2018'de beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu.

