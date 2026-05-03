Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı: Maçta rahatsızlandı
Manchester United'ın Liverpool'u konuk ettiği maçı izlemek için Old Trafford'a gelen Sir Alex Ferguson'un kendini iyi hissetmediği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Manchester United'ın efsane ismi Sir Alex Ferguson, Premier Lig'deki Manchester United-Liverpool mücadelesinde rahatsızlandı.
MAÇTA RAHATSIZLANDI
United'ın Liverpool'u ağırladığı maçı izlemek için Old Trafford'da bulunan 84 yaşındaki efsane teknik adam, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE
Daily Mail'in haberine göre; Manchester United yetkilileri, Sir Alex Ferguson'un durumunun ciddi olmadığını ve tedbir amaçlı hastanede olduğunu belirtti. 2013 yılında emekliye ayrıldıktan sonra düzenli olarak Manchester United'ın maçlarını takip eden Ferguson'un, maçın başlamasına 1 saat kala rahatsızlandığı aktarıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Sir Alex Ferguson, 2018'de beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu.