Trump'ın ablukası nasıl işe yaradı? ABD Hazine Bakanı tek tek deşifre etti: İran petrol tesislerine kilit vuracak
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik uyguladığı sert deniz ablukasının bilançosu netleşmeye başladı. Fox News kanalına konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran’ı ekonomik olarak felç eden planın detaylarını deşifre ederek, İran’ın önümüzdeki hafta petrol tesislerini kapatmak zorunda kalacağını duyurdu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik deniz ablukasının etkilerini ilk kez rakamlarla açıkladı.
Fox News’e konuşan Bessent, petrol depolama kapasitesinin dolduğuna işaret ederek, Tahran’ın tesislerini kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi. Scott Bessent'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
"PETROL TESİSLERİ KAPANIYOR"
"Deniz ablukası nedeniyle İran’ın depolama tesisleri tamamen doldu. Satamadıkları petrolü depolayacak alanları yok. Kapasitenin aşılması sonucu, İran’ın önümüzdeki hafta petrol tesislerini kapatmak zorunda kalacağını öngörüyoruz. Bu savaşın kazananı ABD enerji piyasalarıdır"
Ayrıntılar geliyor...
