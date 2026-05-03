Alonso ile yollarını ayırdıktan son teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getiren Real Madrid'in, eski hocası Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ve Fransa Milli Takımı'nı bekleyen 53 yaşındaki çalıştırıcının, bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getiren Real Madrid'in Zinedine Zidane'a teklif götürdüğü iddia edildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı: Maçta rahatsızlandı

REAL'İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

AS gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, bir dönem Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Fransız teknik adama aralık ayında teklif yaptı. Zinedine Zidane, sürpriz bir şekilde daha önce büyük başarılar elde ettiği Real Madrid'in bu teklifini düşünmeden reddetti. Real Madrid, aralık ayındaki bu temasın ardından ocak ayında Xabi Alonso ile yollarını resmen ayırmış ve teknik direktörlük koltuğuna Arbeloa'yı getirmişti.

Zinedine Zidane'a teklif yapıldı: Hiç düşünmeden cevapladı

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI BEKLİYOR

53 yaşındaki teknik adamın, Fransa Futbol Federasyonu ile Didier Deschamps sonrası görevi devralmak konusunda sözlü anlaşmaya vardığı ve bundan ötürü kabul etmediği aktarıldı. Zidane'nın Fransa Milli Takımı'na söz verdiği, aksi durumda eflatun beyazlılardan gelen teklifi olumsuz cevaplama gibi bir düşüncesinin olmadığı aktarıldı.

MADRİD'DE KUPALARA AMBARGO KOYDU

Real Madrid'de görev yaptığı iki ayrı dönemde toplam 11 kupa kazanarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Zidane, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası