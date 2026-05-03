Zinedine Zidane'a teklif yapıldı: Hiç düşünmeden cevapladı
Alonso ile yollarını ayırdıktan son teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getiren Real Madrid'in, eski hocası Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ve Fransa Milli Takımı'nı bekleyen 53 yaşındaki çalıştırıcının, bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
- Real Madrid yönetimi, aralık ayında Zinedine Zidane'a bir teklif götürdü.
- Zidane, bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.
- Zidane'ın, Didier Deschamps sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçme konusunda sözlü bir anlaşmaya vardığı aktarıldı.
- Real Madrid, aralık ayındaki bu temasın ardından ocak ayında Xabi Alonso ile yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa'yı getirdi.
- Zidane, Real Madrid'deki iki döneminde toplam 11 kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.
İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getiren Real Madrid'in Zinedine Zidane'a teklif götürdüğü iddia edildi.
Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı: Maçta rahatsızlandı
REAL'İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ
AS gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, bir dönem Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Fransız teknik adama aralık ayında teklif yaptı. Zinedine Zidane, sürpriz bir şekilde daha önce büyük başarılar elde ettiği Real Madrid'in bu teklifini düşünmeden reddetti. Real Madrid, aralık ayındaki bu temasın ardından ocak ayında Xabi Alonso ile yollarını resmen ayırmış ve teknik direktörlük koltuğuna Arbeloa'yı getirmişti.
FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI BEKLİYOR
53 yaşındaki teknik adamın, Fransa Futbol Federasyonu ile Didier Deschamps sonrası görevi devralmak konusunda sözlü anlaşmaya vardığı ve bundan ötürü kabul etmediği aktarıldı. Zidane'nın Fransa Milli Takımı'na söz verdiği, aksi durumda eflatun beyazlılardan gelen teklifi olumsuz cevaplama gibi bir düşüncesinin olmadığı aktarıldı.
MADRİD'DE KUPALARA AMBARGO KOYDU
Real Madrid'de görev yaptığı iki ayrı dönemde toplam 11 kupa kazanarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Zidane, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti.