Ramazan Bayramı yaklaşırken Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası bayramda ücretsiz olacak yollar ve ücretli kalacak güzergahlar netleşti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Ramazan Bayramı süresince bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama tüm projeleri kapsamıyor. Özellikle yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler, ücretsiz geçiş uygulamasının dışında bırakılıyor.

Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ücretsiz mi?

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü, bayram süresince ücretsiz olmayacak. 19 Mart 2026 saat 00:00 ile 22 Mart 2026 saat 24:00 arasında yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve bazı köprüler ücretsiz olacak.

AVRASYA TÜNELİ VE KUZEY MARMARA BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'de ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

