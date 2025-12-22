Rusya’nın başkenti Moskova’da gece saatlerinde bomba yerleştirilen bir aracın patlaması sonucu Rus Savunma Bakanlığı’nda görevli Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov hayatını kaybetti.

Moskova’nın Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye bölgesindeki Yasenevaya Caddesi’nde park halindeki Kia Sorento’nun altında bomba patladı. Sürücü araca binip hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra meydana gelen patlama mahallede paniğe yol açtı.

Patlamanın ardından araç alev aldı, çevredeki bazı araçlar şarapnel parçaları nedeniyle hasar gördü. Olayda başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

ARAÇ ALTINA IED YERLEŞTİRİLDİ

Rus soruşturmacılar, aracın altına el yapımı patlayıcı düzenek yerleştirildiğini değerlendiriyor. İlk bulgulara göre, birkaç kilogram ağırlığındaki patlayıcının şasi ya da sürücü koltuğunun altına yerleştirildi.

Düzeneğin motor çalıştıktan sonra uzaktan kumanda ya da hareket sensörüyle infilak ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

GENERAL İLK OLARAK AĞIR YARALI KURTARILDI

56 yaşındaki Rus Savunma Bakanlığı’nda görevli Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov, patlama sonrası araçta mahsur kaldı. Acil ekipler olay yerine ulaştığında sürücünün ağır yaralı olduğu, çoklu kırıklar, şarapnel yaraları ve beyin sarsıntısı geçirdiği kaydedildi. Olay yerinde kalp masajı uygulanan Sarvarov, yoğun bakıma alındı.

Yarım saat sonra öldüğü bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA SUİKAST DOSYASIYLA AÇILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili cinayet teşebbüsü ve yasadışı patlayıcı kullanımı suçlarından ceza soruşturması başlattı. Yetkililer, saldırının rastgele olmadığı, doğrudan hedef alınan bir kişiye yönelik planlandığı değerlendirmesini paylaştı.

ÜST DÜZEY İSİM DOĞRULANDI

Resmi olmayan kaynaklarda yer alan bilgilerin ardından Rus yetkililer, patlamanın kurbanının Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov olduğunu doğruladı. Sarvarov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nde operasyonel eğitimden sorumlu üst düzey bir isim olarak biliniyor.

ÇEÇENYA’DAN UKRAYNA’YA UZANAN GEÇMİŞ

Sarvarov’un askeri kariyerinde Çeçen savaşları, 2008 Güney Osetya çatışması, Suriye sahası ve Ukrayna savaşı bulunuyor. Özellikle Ukrayna’daki rolü, onu Rus askeri hiyerarşisinde kritik bir konuma taşıdı. Ukrayna ve bazı uluslararası insan hakları örgütleri, Sarvarov’u işgal altındaki bölgelerdeki ihlallerle ilişkilendirmişti. Rus tarafı bu suçlamaları reddetti.

MOSKOVA’DA GÜVENLİK ALARMI

Yasenevaya Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adli ekipler, patlayıcı kalıntıları ve araç parçaları üzerinde inceleme yaptı. Şüphelilere ya da saldırının arkasındaki isimlere dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

