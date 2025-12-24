Kaydet

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en zengin ekosistemlerinden biri olan Göksu Deltası, bu kez dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çok özel bir misafiri ağırladı. Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy'un, sazlık alanlarda saatler süren sabırlı ve titiz bekleyişi meyvesini verdi; koruma altındaki 'saz horozu' tüm görkemiyle objektiflere yansıdı. Türkiye’deki yaklaşık 590 kuş türünden 338’ine ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı gözlemcilerin çekim merkezi haline gelen deltada kaydedilen bu kareler, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı. Dünyanın yalnızca sınırlı bölgelerinde yaşamını sürdüren bu nadir türü görüntülemeyi başaran Köksoy, Göksu Deltası'nın hem bilimsel hem de turistik açıdan paha biçilemez bir hazine olduğunu vurguladı.

