Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal "tazminat" kararı

Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal "tazminat" kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay&#039;dan boşanma davalarıyla ilgili emsal &quot;tazminat&quot; kararı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, boşanma davalarıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, evi ve ailesiyle ilgilenmeyen, maddi sorumluluklarını yerine getirmeyen erkeğin manevi tazminat ödemesine gerek olmadığını hükmetti. Kararın gerekçesi olarak ise kadının kişilik haklarına zarar verilmemesi gösterildi. 

 

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin olarak erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevî tazminata hükmedildi. Erkek eş, istinaf incelemesi sonucunda verilen hükmü süresi içerisinde temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesine alındı. 

"KADININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLMELİYDİ"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde bozma ilâmında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin ‘Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır. 4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır. O halde, davacı kadının manevî tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal

KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE 

Böylelikle, çoğu boşanma davasında, bu gibi iddialara kusur olarak dayanıldığı göz önüne alındığında, bu iddiaların sabit olması durumunda bile manevî tazminata hükmedilemeyeceğini içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

