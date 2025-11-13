Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek olan Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin, Aralık 2026 tarihinde tamamlanarak uçuşlara başlaması hedeflenirken inşaat çalışmalarında yüzde 50'lik ilerleme kaydedildi.

Yozgat'ta ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere inşaatı devam eden Yozgat Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor.

1 YILDA TAMAMLANACAK

Kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa edilen havalimanında yüzde 50'lik bir ilerleme kaydedildi. 450 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden havalimanının 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Havalimanı inşaatında yer alan binaların inşası devam ediyor.

"PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 50 CİVARINDA"

Havalimanı hakkında bilgiler veren şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu, "Terminal binası 3 katlı. Toplam taban alanı 15 bin metrekare. Toplam kapalı alanımız 32 bin metrekare. Şu anda kule binası hariç diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı, sıva imalatları devam ediyor. Galeri imalatlarımızda elektrik ve mekanik ekipler çalışıyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında." dedi.

"YILLIK 2 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR"

Kabaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıl sonu itibarıyla teslim etmek istiyoruz. Bu şekilde planladık ve buna göre çalışmaya devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Uluslararası havalimanı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal binasında toplanmış. 600 araçlık otoparkı var. 2 bin 600 metre uzunluğunda pistimiz var. 120 metreye 300 metre apron var."

Havalimanı inşaatında havadan çekilen fotoğraf.

Yozgat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte, başta Yozgat olmak üzere çevre illerin de ekonomik, turistik ve sosyal kalkınmasına büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

ABDULLAH AYDEMİR

