TOKİ diğer kategorisine kimler başvurabilir? İşte şartları!

TOKİ diğer kategorisine kimler başvurabilir? İşte şartları!

- Güncelleme:
TOKİ diğer kategorisine kimler başvurabilir? İşte şartları!
Haberler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut kampanyasında “Diğer Alıcı Adayları” kategorisi merak edildi. Bu kategoriye kimlerin başvurabileceği ve başvuru şartlarının ne olduğu, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım'da başladı. Projede başvuru sahipleri, belirlenen kategoriler altında değerlendiriliyor. Bu kategoriler arasında en büyük hacmi “Diğer Alıcı Adayları” oluşturuyor. 

TOKİ DİĞER KATEGORİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

“Diğer Alıcı Adayları” kategorisi, TOKİ’nin belirlediği özel gruplar dışında kalan tüm vatandaşları kapsıyor. Yani şehit yakını, gazi, engelli, emekli, genç ya da çok çocuklu aile kategorilerinde yer almayan kişiler bu kategoriden başvuru yapabiliyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve TOKİ’nin genel şartlarını taşıması gerekli.

TOKİ DİĞER KATEGORİSİ ŞARTLARI NELER?

“Diğer Alıcı Adayları” kategorisinde başvuru yapabilmek için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutu bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca, başvuru tarihi itibarıyla son 12 ayda hane halkı net gelirinin İstanbul için 145 bin TL’yi, diğer iller için ise 127 bin TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Bir diğer önemli şart ise ikamet şartı. Başvuru yapan vatandaşların, proje ilinde ya da ilçesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. 

