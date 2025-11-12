İzmir'de yeni TOKİ evleri nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinin kapsamını genişletiyor. İzmir’de yapılacak 21 bin 20 konutun hangi ilçelerde inşa edileceği açıklandı.

İZMİR'DE YENİ TOKİ EVLERİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi dahilinde İzmir’de yapılacak konutların büyük bölümü kuzey ve güney aksındaki ilçelere dağılacak. Projeler, ulaşım kolaylığı, altyapı uygunluğu ve kentsel gelişim hedefleri doğrultusunda seçilen bölgelerde hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, konutların yatay mimariyle inşa edilmesi, yeşil alanların artırılması ve sosyal alanlarının geniş tutulması planlanıyor. İnşaatların 2025’in son çeyreğinde başlaması, ilk kuraların ise Aralık 2025 sonunda çekilmesi bekleniyor.

İZMİR'DE TOKİ EVLERİ İLÇE DAĞILIMI

İzmir’de sosyal konutların inşa edileceği ilçeler resmi olarak açıklandı. TOKİ’nin planına göre Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde projeler hayata geçirilecek.

Merkez (Menemen) - 15.000 konut - Halk Bankası Güzelbahçe - 250 konut - Halk Bankası Urla - 250 konut - Halk Bankası Aliağa - 1.200 konut - Halk Bankası Bergama - 740 konut - Halk Bankası Dikili - 500 konut - Halk Bankası Foça - 1.000 konut - Ziraat Bankası Karaburun - 80 konut - Ziraat Bankası Kemalpaşa - 1.000 konut - Halk Bankası Seferihisar - 500 konut - Halk Bankası Selçuk - 500 konut - Halk Bankası

TOKİ İZMİR MERKEZ YAPILACAĞI YERLER

İzmir merkezdeki projeler, Menemen'de yapılacak. Özellikle ulaşım hatlarına yakın, altyapısı güçlü bölgelerde konumlandırılacak. Bu sayede vatandaşların şehir merkezine kolay erişimi sağlanırken kent yoğunluğu dengeli biçimde dağıtılacak.

TOKİ’nin açıklamasına göre İzmir merkezinde planlanan konutlar, 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle inşa edilecek. 55, 65 ve 80 metrekarelik daire tiplerinden oluşan projeler, 240 aya kadar vade imkanıyla satışa sunulacak. Konutların çevresinde park, oyun alanı ve sosyal tesisler bulunacak.

TOKİ URLA'DA NEREDE YAPILACAK?

Urla, TOKİ’nin İzmir’deki en dikkat çeken bölgelerinden biri oldu. İlçede yapılacak konutlar, deniz ve doğayla iç içe bir hayat sunarken aynı zamanda şehir merkezine ulaşım açısından avantaj sağlayacak bölgelerde konumlandırılacak.

Urla’daki konut projeleri, deprem riski düşük alanlarda planlanıyor. Altyapı çalışmalarıyla birlikte bölgedeki sosyal hayatı destekleyecek çevre düzenlemeleri yapılacak. Proje, bölgesel kalkınmayı teşvik edecek ve İzmir’in batı yakasında yeni bir merkez oluşturacak.

İZMİR'DEKİ TOKİ KONUTLARININ FİYATI NE KADAR?

1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL, 2+1 daireler ise 2 milyon 200 bin TL’den başlıyor. 240 ay vade ve yüzde 10 peşinat imkanı sunulacak.