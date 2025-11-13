Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi. Depremlerin çoğu düşük şiddetli olsa da, uzmanlar bu yoğun hareketliliğin "bölgedeki aktif fayların hareketliliğinin göstergesi" olabileceğini belirtiyor.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son dönemde ise gözler Ege ve Marmara'ya çevrilmiş durumda. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler bölge halkında büyük korkuya neden oluyor.

ÜÇ AYDA 17 BİN KEZ SALLANDI

Son 3 ayda hareketli günler geçiren Sındırgı'da 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 17 bin deprem kaydedildi. Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti.

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıdaki mikro ve küçük ölçekli depremlerin genellikle fay hatları üzerindeki stres birikiminin göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fayların hareketliliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Son 3 ayda kaydedilen depremler ise şu şekilde:

0.0 – 1.0 büyüklüğü arasında: 959 deprem

1.0 – 2.0 büyüklüğü arasında: 12 bin 80 deprem

2.0 – 3.0 büyüklüğü arasında: 3 bin 304 deprem

3.0 – 4.0 büyüklüğü arasında: 578 deprem

4.0 – 5.0 büyüklüğü arasında: 78 deprem

6.0 – 7.0 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldi.

