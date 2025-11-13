Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son aylarda art arda meydana gelen depremler dikkat çekerken, Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki sarsıntıların "akışkanların görev aldığı hibrit depremler" olduğunu belirterek, bu tür depremlerin yıkıcılığı azalttığını ve Sındırgı için jeolojik bir avantaj oluşturduğunu söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son aylarda meydana gelen depremlerle gündemde. Son olarak bugün saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntıyı saat 06.20 ve 06.21'de bir dakika arayla meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki iki deprem izledi.

Sındırgı'da yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sarsıntıların 'akışkanların görev aldığı hibrit depremler' özelliği taşıdığını belirtti. Bektaş'a göre, bu tür depremler bölge için 'avantaj' oluşturuyor.

"YIKICILIĞIN AZALMASINA NEDEN OLUR"

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı’nın şansı, akışkanların görev aldığı hibrit depremlerdir. Akışkanlar büyük gerilme birikimini ve dolayısıyla büyük depremleri önler. Gerilmeleri deprem anında yavaşça, deprem sonrasında ise kademeli olarak boşaltır. Bu da deprem dalgalarının düşük frekanslı olmasına, yani yıkıcılığın azalmasına neden olur."

Uzmanlara göre 'hibrit deprem' olarak tanımlanan bu tür sarsıntılar, klasik fay kırılmalarına kıyasla daha az enerji boşalttığı için yıkıcı etkisi düşük oluyor. Bektaş, bu durumun özellikle Sındırgı ve çevresi için önemli bir jeolojik avantaj oluşturduğuna dikkat çekiyor.

3 AYDA 16 BİNDEN FAZLA DEPREM

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 74'ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi. Son şiddetli sarsıntı, 27 Ekim akşamı saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde gerçekleşmişti.

SİNEM ERYİLMAZ

