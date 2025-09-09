Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ege Denizi'nde son dakika korkutan deprem! Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi

- Güncelleme:
AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem 00:27'de yaşandı.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DA HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde yaşanan deprem Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi.

