Ege Denizi'nde son dakika korkutan deprem! Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi
AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem 00:27'de yaşandı.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DA HİSSEDİLDİ
Ege Denizi'nde yaşanan deprem Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi.
