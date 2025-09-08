Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'den Afganistan'a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak!

Türkiye'den Afganistan'a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Afganistan&#039;a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak!
Afganistan, Türkiye, Yardım, Sel Felaketi, Deprem, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

AFAD, Afganistan’daki sel, deprem ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle mağdur olan halka destek için 922 ton insani yardım malzemesi taşıyan “22. İyilik Treni”nin yarın Ankara’dan yola çıkacağını açıkladı. Trenle gıda, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünleri ulaştırılacak. Bu sevkiyatla birlikte, bugüne kadar Afganistan’a gönderilen insani yardım miktarı 10 bin 468 tona ulaşmış olacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin 922 tonluk insani yardım malzemesini taşıyacak "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlercesinin de yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

İYİLİK TRENİ ANKARA'DAN AFGANİSTAN'A UĞURLANACAK

Türkiye'nin, zor günler geçiren Afgan halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara'dan Afganistan'a uğurlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 922 ton insani yardım malzemesi taşıyan trenle birlikte gıda kolileri, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünlerinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri Afganistan halkına ulaştırılacak. Bu sevkiyatla birlikte, iyilik trenleri kapsamında Afganistan'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplam ağırlığı 10 bin 468 tona ulaşmış olacak. Türkiye, dost ve kardeş Afgan halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu'Milli Göz' göreve başladı! Havada, karada ve denizde kullanılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler harekete geçti, gerçek başka çıktı - YaşamAydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı!Kuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti - YaşamKuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele ettiSular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik - Yaşam70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın ettiHatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı - YaşamGöçmenleri bıraktı, arkasına bakmadan kaçtıSıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - YaşamO günler geldi! AKOM'dan kritik uyarıUzaktan mezar taşı sanılıyor! Yakına gelenler okudukları karşısında şaşkına dönüyor - YaşamUzaktan mezar taşı sanılıyor! Şaşırtan yazı
Sonraki Haber Yükleniyor...