Türkiye'den Afganistan'a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin 922 tonluk insani yardım malzemesini taşıyacak "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlercesinin de yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

İYİLİK TRENİ ANKARA'DAN AFGANİSTAN'A UĞURLANACAK

Türkiye'nin, zor günler geçiren Afgan halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara'dan Afganistan'a uğurlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: