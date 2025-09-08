Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor
Afganistan, Deprem, İDDEF, Arama Kurtarma, Acil Yardım, Afetzede, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İDDEF, Afganistan’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve acil yardım faaliyetlerini başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Ülkedeki İDDEF ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılıp enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek oluyor ve afetzedelere temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırıyor.

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor - 1. Resim

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 850 kişinin öldüğü, 2500'ü aşkın kişinin ise yaralandığı açıklandı. Afganistan’daki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor - 2. Resim

İlk etapta hem arama kurtarma çalışmalarında hem de insani yardım faaliyetlerinde elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Dağlık bir bölge olması, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanması nedeniyle çalışmalar helikopterlerle yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve bilançonun ağırlaştığı depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın deprem yaralarını sarmak için ekiplerimizle depremin ilk anından bu yana çalışırken su, sıcak yemek, çadır ve battaniye ulaştırıyoruz” denildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürsel Tekin'den Halk TV'ye canlı yayında ayar: "Beni niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonunuza!" - GündemHalk TV'ye canlı yayında ayar!Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'nda! Su şişesi fırlattılar, kargaşa çıktı - GündemGürsel Tekin'e basın toplantısında saldırı!Meteoroloji uyardı, Başkent sele gitti! İstinat duvarı yıkıldı - GündemBaşkent'te istinat duvarı yıkıldıİzmir Balçova'daki saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağlantıları araştırılıyor - Gündem"Haber hepimizi sarstı... Bağlantıları araştırılıyor"Görgü tanıkları İzmir'deki hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı - GündemBabası görünce bayılmış... "Oyun bağımlısı" iddiasıTürkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü... - GündemŞehit ateşi Bursa'ya düştü...
Sonraki Haber Yükleniyor...