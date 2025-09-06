Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Afganistan'a ulaştı! Deprem felaketinde binlerce kişi ölmüştü

Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Afganistan'a ulaştı! Deprem felaketinde binlerce kişi ölmüştü

Güncelleme:
Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması için Türkiye'den gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. AFAD, depremin merkezine 150 çadır, bin 50 battaniye ve çok sayıda hijyen malzemesi ve gıda malzemesi ulaştırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan'daki 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından 150 çadır, bin 50 battaniye ve çok sayıda hijyen malzemesi ve gıda malzemesinin bölgeleye ulaştırıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye olarak sessiz dünyanın sesi ve vicdanı olmaya, milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. 31 Ağustos 2025 tarihinde Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad’da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından, Afganistan Yönetimi tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısına müteakip bölgenin acil ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ilk etapta; 150 çadır, 1.050 battaniye, 250 hijyen kolisi, 250 gıda kolisinden oluşan barınma, beslenme ve hijyen malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ülkemiz Türkiye tarafından depremden etkilenen ailelerin acil barınma ihtiyacı kapsamında gönderilen 150 çadır, depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kunar vilayeti Patang Dag Bölgesine sevk edilerek kurulumu hızlıca tamamlandı. Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz" ifadelerine yer verildi.

