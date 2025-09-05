Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Afganistan depremi yüzlerce can aldı, Türkiye dikkat!

Afganistan’da meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla can kaybına yol açan 6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması durumunda görece küçük sarsıntıların bile büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

DEPREMİN YIKICI ETKİLERİ

Afganistan’da yaşanan deprem, bölgedeki yapı stoğunun zayıf olması nedeniyle büyük yıkıma neden oldu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.” ifadelerini kullandı.

DİRENÇSİZ KENTLERDE FELAKET RİSKİ!

Görür, özellikle Afganistan gibi yapı denetiminin yeterli olmadığı bölgelerde depremin yıkıcı etkilerinin daha büyük olabileceğine dikkat çekti. Açıklamasında, benzer risklerin Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkeler için de geçerli olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Prof. Dr. Görür, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele."

Görür’ün bu paylaşımı, yalnızca Afganistan’a değil, deprem riski taşıyan tüm ülkelere ve kentlere önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İÇİN ÇAĞRI

Uzman, Türkiye’deki kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için hükümet, yerel yönetimler ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Görür’ün uyarısı, şehir planlaması ve yapı denetimi konularında acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.