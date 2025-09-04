Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan'da bir deprem daha meydana geldi! Son afette binlerce kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi, pazar günü meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ölümcül depremin ardından, Afganistan'ın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afganistan'ın doğusunda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.30 sularında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nangerhar vilayetinin merkez şehri Celalabad'ın 14 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'da bir deprem daha meydana geldi! Son afette binlerce kişi hayatını kaybetmişti - 1. Resim

PAZAR GÜNÜ YAŞANAN AFETTE 2 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, olayda şu ana kadar 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Afganistan'da bir deprem daha meydana geldi! Son afette binlerce kişi hayatını kaybetmişti - 2. Resim

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

