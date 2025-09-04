Suriye, 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı
Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
