Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama! "O bölge her an 6,6 ile sallanabilir"

Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama! "O bölge her an 6,6 ile sallanabilir"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'deki deprem gerçeğine bir kez daha değindi. İzmir, Manisa ve İstanbul'u "büyük deprem için en riskli bölgeler" arasında sayan Bektaş, şaşırtan bir açıklama yaparak 6,6'lık olası bir deprem için il vererek uyardı: Bölge her an sallanabilir...

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Ege derken bölgelerde peş peşe meydana gelen sarsıntılar paniğe neden oluyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise katıldığı canlı yayında farklı bir bölgeye değindi ve 6,6'lık uyarıda bulundu.

BÜYÜK DEPREM İÇİN RİSKLİ BÖLGELER...

Ege Bölgesi'nde yaşanan sarsıntıların ardından, beklenen büyük depremin potansiyel merkez üslerini ve risk altındaki illeri işaret eden Bektaş'a göre; İzmir, Manisa ve İstanbul olası bir büyük deprem için en riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Öte yandan Bektaş, Karadeniz bölgesine de dikkat çekti. Bölgede her an 6.6 büyüklüğünde deprem beklediği uyarısında bulundu.

"İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ KRİTİK"

Öncelikle Türkiye'nin coğrafi konumunu "Güneydeki Arap-Afrika levhasıyla kuzeydeki Avrasya levhası arasında sıkışan bir ülke" olarak tanımlayan Prof. Dr. Bektaş, bu sıkışmanın sonucunda Türkiye'nin parçalandığını ve fay hatlarının sürekli hareket ettiğini belirtti. Bektaş'a göre bu durum, Türkiye'yi bir deprem ülkesi haline getiriyor.

Bektaş, açıklamasında Türkiye'de en fazla deprem üreten üç ana kaynak olduğunu vurguladı:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı
  • Doğu Anadolu Fay Hattı
  • Ege Graben Sistemi

Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama!

"6.6'LIK DEPREM BEKLİYORUM"

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Bektaş, Karadeniz Fayı'nın Sinop'un içinden geçtiğini ve Trabzon ile Rize'nin deprem riskinin yükseldiğini belirtti. Bektaş, bu bölgede 1968'de Bartın'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin benzerinin her an yaşanabileceği konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA TEHLİKE AYRI, RİSK AYRI DURUM

Marmara Bölgesi'ne de değinen Bektaş, 1999 İzmit-Düzce depreminin Türkiye'de bir milat olduğunu ancak bu süreçte çıkarılan yasaların ve yönetmeliklerin maalesef uygulanmadığını söyledi. Bektaş, İstanbul'un deprem tehlikesi ayrı, deprem riski ayrı bir durum olduğunu vurguladı.

Bektaş, "Deprem riski, olası bir depremde oluşabilecek can ve mal kaybını verir. 16 milyon insanın yaşadığı, Türkiye ekonomisinin çarkını döndüren İstanbul'da yıkıcı bir deprem olsa, Türkiye bütünüyle ekonomik ve sosyal yönden çöker" dedi.

