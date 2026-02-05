Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i ve şoförünü öldürmüştü! Cezası belli oldu
İşe alınmadığı gerekçesiyle Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Şen makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Erdem Çelebi Şen, 4 Kasım 2024'te Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförü Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldürdü.
- Saldırının sebebi, Şen'in seçim sürecinde maddi destek verdiği amcasının oğlunun kendisini belediyede işe almaması iddiasıydı.
- Mahkeme, Erdem Çelebi Şen'e Belediye Başkanı Hilmi Şen'i "kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
- Şoför Mikayil Çelikkol'u öldürmekten müebbet, diğer kişilere yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs"ten ise 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Ayrıca, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası aldı.
Korkunç saldırı 4 Kasım 2024'te Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre servis şoförü olan Erdem Çelebi Şen, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen amcasının oğlu Hilmi Şen'e seçim sürecinde maddi destek verdiğini ancak belediyede işe alınmadığını öne sürerek husumet besledi.
BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Erdem Çelebi Şen, Hilmi Şen'in içinde bulunduğu makam aracının önünü keserek tabancayla ateş açtı. Saldırıda Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol ağır yaralanırken, Özgür Akyel ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol, hayatını kaybetti. Erdem Çelebi Şen, belediye binası önünde yakalandı. Hilmi Şen'in olaydan yaklaşık 3 ay önce partisinden istifa ettiği öğrenildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Korkunç saldırıya ilişkin davanın karar duruşması, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen’in Hilmi Şen'e yönelik eylemini "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirdi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hilmi Şen, makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Şen’e saldırıda yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile saldırı sırasında bölgede bulunan Kubilay Şen ve Ümüt Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 43 yıl hapis cezası verildi.
Düşüp yaralanan Özgür Akyel yönünden ise beraat eden Şen, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.