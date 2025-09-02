Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 büyüklüğünde depremde 1.400'den fazla ölü var! Afganistan yardım istedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Afganistan, 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Taliban yönetimine göre ölü sayısı 1.400’ü geçti. Binlerce kişi yaralı, yüzlerce ev yıkıldı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için zaman daralırken, Afganistan uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, en az 1.411 kişinin öldüğünü 3.124 kişinin yaralandığını ve 5.400’den fazla evin tamamen yıkıldığını duyurdu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DAĞLIK ARAZİDE GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Deprem, yerel saatle gece yarısı 6 büyüklüğünde meydana geldi. En çok Kunar ve Nangarhar illerini etkileyen sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Kunar’daki afet yönetimi sorumlusu Ehsanullah Ehsan, “Enkaz altında kaç kişinin mahsur kaldığını tam olarak tahmin edemiyoruz. Amacımız, bu operasyonları mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve etkilenen ailelere yardım dağıtımına başlamak” dedi.

6 büyüklüğünde depremde 1.400’den fazla ölü var! Afganistan yardım istedi - 1. Resim

ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Afganistan Kızılayı, enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Afganistan koordinatörü, ölü sayısının daha da artabileceğini açıkladı. Dağlık arazi ve bozuk yollar nedeniyle kurtarma ekiplerinin birçok köye ulaşamadığı kaydedildi.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

UNICEF, binlerce çocuğun hayati tehlike ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Kurum, ilaç, sıcak giysi, çadır, battaniye ve hijyen kitleri gönderildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise hasarlı yollar, artçı sarsıntılar ve köylerin uzak konumunun yardımları geciktirdiğini bildirdi.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Deprem sonrası uluslararası yardımlar için çağrılar yapıldı.

İngiltere, BM ve Uluslararası Kızıl Haç çalışmalarına destek için 1 milyon sterlin ayırdı.

Hindistan, 1.000 çadır ve 15 ton gıda malzemesini Kunar’a gönderdi.

Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Pakistan ve İran da yardım sözü verdi.

AFGANİSTAN KIRILGAN SAĞLIK SİSTEMİYLE SINAV VERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, depremden 12.000’den fazla kişinin etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, “Deprem öncesinde sağlık sisteminin kırılganlığı, yerel kapasitenin yetersiz kalmasına ve dış aktörlere tamamen bağımlı hale gelmesine neden oldu” denildi.

Aseel adlı insani yardım platformunun temsilcisi Safiullah Noorzai, bölgede en acil ihtiyacın gıda ve çadır olduğunu belirterek, evleri yıkılan birçok kişinin artçı sarsıntılar nedeniyle açık havada yaşamaya çalıştığını söyledi.

