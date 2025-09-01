Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi

6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde en az 800 kişi hayatını kaybetti, 2.500’den fazla kişi ise yaralandı. Afgan yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde köylerin tamamen yıkıldığını, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800’den fazla kişi hayatını kaybetti, 2.500’den fazla kişi yaralandı. Kunar vilayetinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede büyük bir insani kriz yaşanıyor.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KUNAR: ULAŞIM VE İLETİŞİM KESİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Celalabad’ın 25 kilometre doğusunda bulunan Kunar vilayeti olduğunu açıkladı. Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, komşu Nangarhar ve Laghman vilayetlerinde de hissedildi. Toprak kaymaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, bazı bölgelere yalnızca helikopterlerle ulaşılabiliyor.

6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi - 1. Resim

KÖYLER TAMAMEN YOK OLDU

Afgan hükümetinin ilk açıklamalarına göre, özellikle dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde bulunan çok sayıda köy tamamen yerle bir oldu.

AFGANİSTAN GEÇİCİ HÜKÜMETİ: TÜM KAYNAKLAR SEFERBER EDİLDİ

Geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır" ifadelerini kullandı. Mücahid, bölgeye çevre vilayetlerden arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve "hayatları kurtarmak için tüm kaynakların kullanılacağını" belirtti.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI: IFRC, BM VE AB HAREKETE GEÇTİ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), çok sayıda ailenin yerinden olduğunu ve bölgede acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, öne çıkan acil ihtiyaçlar şu şekilde sıralandı:

Arama kurtarma desteği,

Acil sağlık hizmetleri,

Yiyecek ve temiz su,

Yol erişiminin sağlanması.

Afgan Kızılayı, etkilenen bölgelere acil durum ekipleri gönderildiğini ve yaralıların helikopterlerle tahliye edildiğini açıkladı. Özellikle Nangarhar’daki sağlık tesislerinin kapasitesini aştığı iletti.

6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi - 2. Resim

BM VE AB'DEN DAYANIŞMA MESAJLARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Afganistan halkıyla dayanışma içindeyiz" mesajını paylaşarak, BM ekiplerinin sahada olduğunu ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği Afganistan Delegasyonu da "Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu. Açıklamada, sahadaki partner kuruluşların yardım faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

JAPONYA VE BM MÜLTECİ KOMİSERLİĞİ: YARDIMA HAZIRIZ

Japonya’nın Kabil Büyükelçisi Takayoşi Kuromiya, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, "Yardıma hazırız" mesajını verdi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, "Bu felaket, kuraklık ve zorunlu göç gibi zorluklara bir de ölüm ve yıkımı ekledi" diyerek bağışçılara destek çağrısı yaptı.

