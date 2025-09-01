Afganistan, 6,0'lık depremle sallandı! Yüzlerce ölü ve yaralı var

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Depremde 250 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralandı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri ölü sayısının artmakta olduğunu da bildirdi.

Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir noktada meydana gelen deprem Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedildi. Arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.