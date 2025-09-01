Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Afganistan, 6,0'lık depremle sallandı! Yüzlerce ölü ve yaralı var

Afganistan, 6,0'lık depremle sallandı! Yüzlerce ölü ve yaralı var

- Güncelleme:
Afganistan, 6,0&#039;lık depremle sallandı! Yüzlerce ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar eyaletinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 250 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Depremde 250 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralandı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri ölü sayısının artmakta olduğunu da bildirdi.

Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir noktada meydana gelen deprem Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedildi. Arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

