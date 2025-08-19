Göçmenleri taşıyan otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti! Afganistan'da feci kaza
Afganistan'ın Batı Herat eyaletinde İran'dan sınır dışı edilen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir kargo kamyonuyla çarpışarak alev alması sonu 71 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan yerel medyasından alınan habere göre; Batı Herat eyaletinde trafik kazasında 71 Afgan göçmen hayatını kaybetti.
İran'dan sınır dışı edilen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir kargo kamyonuyla çarpışarak alev aldığı bildirildi.
71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Al Mayadeen'ın haberine göre; ülkenin batısındaki Herat ilinin hükümet sözcüsü "Trajik trafik kazasında 17'si çocuk 71 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Yolcuların çoğu, İran'dan Afganistan'a yeni sınır dışı edilmiş veya geri dönmüş göçmenlerdi.
