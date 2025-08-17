İngiltere’de veri skandalı ölümle sonuçlandı! Gizli belgeler Taliban’ın eline mi geçti?

İngiliz Savunma Bakanlığı’nın sığınma başvurusunu onayladığı Afgan bir ailenin yaşadığı dram, uluslararası bir skandala dönüştü.

BBC Newsnight’ın haberine göre, Pakistan’da İngiltere'den çıkacak kararı bekleyen aile, yerel makamların İslamabad’daki otele yaptığı baskın sonrası sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

İlgili Haber İngiliz MI6 casusları hedefte! İran Taliban'dan 'ölüm listesini' istedi!

Oğul, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Lütfen aileme yardım edin ve Taliban tarafından öldürülmelerini önleyin" çağrısında bulundu. Ancak yardım çağrısı duyulmadı. Röportajdan kısa süre sonra, ailenin Afganistan’a sınır dışı edildiği öğrenildi.

VERİ İHLALİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Skandal, yalnızca sınır dışı olayıyla sınırlı değil. Olayın merkezinde, Savunma Bakanlığı’nın bir alt yüklenicisi aracılığıyla binlerce kişinin kişisel verilerinin sızdırılması yer alıyor. Stansted Havalimanı'nda yer hizmeti sunan Inflite The Jet Centre, yaşanan siber güvenlik ihlali sonucunda, yaklaşık 3.700 Afgan’a ait pasaport bilgileri, isimler ve hassas dosyaların sızdırıldığını doğruladı.

2022'DE 19 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ SIZDIRILMIŞTI

Bugün yaşanan skandal, aslında buzdağının yalnızca görünen kısmı. 2022 yılında yine Savunma Bakanlığı’na bağlı birimin ihmali sonucu, Birleşik Krallık’a tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 19 bin Afgan’a ait kişisel veriler ifşa edilmişti. Sızdırılan belgelerde isimler, iletişim bilgileri ve aile detayları yer alıyordu.

"GERİ DÖNERLERSE ÖLDÜRÜLECEKLER" UYARISI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Newsnight’a konuşan oğul, sınır dışı edildikleri takdirde ailesinin Taliban tarafından öldürüleceğini söylemişti. Bu uyarıya rağmen, ailenin korunması için adım atılmadı. İngiliz hükümetinin "veri ihlali kamu sistemlerine tehdit oluşturmuyor" açıklaması ise, yaşananlar sonrası ağır eleştirilere hedef oldu.

ÜST DÜZEY İTİRAF: BU HÜKÜMET İÇİN UTANÇ VERİCİ

Birleşik Krallık eski ulusal güvenlik danışmanı Mark Lyall Grant, yaşananların "İngiltere hükümeti adına son derece utanç verici" olduğunu belirtti. Eski Başbakan Kwasi Kwarteng ise "Bu veri ihlalleri çok ciddi. Geri gönderilme tehdidi altındaki insanlar için son derece endişe verici" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI KENDİNİ SAVUNDU, MUHALEFET ÖFKELENDİ

Savunma Bakanlığı, sınır dışı edilen kişinin kontrolleri geçemediğini iddia ederek, "Birleşik Krallık’a gelen herkesin sıkı güvenlik taramasından geçmesi gerekir" açıklamasında bulundu. Ancak Liberal Demokrat Savunma Sözcüsü Helen Maguire, hükümeti "şaşırtıcı derecede beceriksiz" olmakla suçladı ve "bağımsız soruşturma" talebinde bulundu.

VERİLER İNGİLİZ ASKERLERİYLE ÇALIŞANLARI DA İÇERİYOR

Sızan bilgiler arasında yalnızca siviller değil, İngiltere adına görev yapmış Afgan özel kuvvet mensupları ve aileleri de bulunuyor. Özellikle 2021 sonrası "Arap Programı" kapsamında İngiltere’ye tahliye edilmeye çalışan askerlerle ilgili dosyaların, Taliban tehdidi altındaki çok sayıda ismi içerdiği vurgulandı.

GİZLİ BELGELER, ÖLÜM LİSTESİNE Mİ DÖNÜŞTÜ?

Sızdırılan belgeler arasında pasaport bilgileri, doğum tarihleri ve program referans numaraları yer alıyor.