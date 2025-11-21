Elon Musk’ın yapay zeka sohbet botu Grok, Musk’ın ‘fit’liğini ve ‘zeka’sını överek ünlü milyarderi 'dünya tarihinin en büyük insanı' olarak nitelendirdi.

Musk’ın geliştirdiği yapay zeka botu Grok, kullanıcılara verdiği cevaplarla yeniden gündemde.

CEVAPLARIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Elon Musk'ın ‘maksimum doğruluk arayışında’ olarak nitelediği yapay zeka modeli Grok, kullanıcıların özellikle Musk'ı övmeye yönelik kurguladığı senaryolara verdiği absürt cevaplarla şaşkına çevirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

LEBRON JAMES'TEN DAHA FİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bir kullanıcının isteği üzerine ünlü milyarderin spor performansını değerlendiren Grok, Musk’ın LeBron James’ten daha ‘fit’ olduğunu, Mike Tyson’u dövüşte yenebileceğini ve 1998 NFL draft’ında Peyton Manning yerine bir numara olacağını açıkladı.

Öte yandan Grok, silinmiş bir paylaşımında LeBron’un atletik üstünlüğünü kabul etse de Musk’ın "80-100 saatlik çalışma tempoları nedeniyle daha dayanıklı olduğunu" iddia etti.

Elon Musk

'DÜNYANIN BİR NUMARALI İNSANI' OLARAK TANIMLADI

Başka bir kullanıcı ise Musk’ın plaj fotoğraflarından birini yorumlattı. Grok, Musk’ın disiplinli antrenman sayesinde yağ oranını düşürdüğünü söylerken kullanıcı aldığı cevap karşısında şaşkına döndü. Bununla birlikte, Grok Washington Post gazetecilerine Musk’ı 'dünyanın bir numaralı insanı' olarak tanımladı.

MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyayı karıştıran olayın ardından OpenAI şirketinin kurucusu Musk’tan açıklama geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Grok’un cevaplarının kasıtlı yönlendirmelerle alındığını vurgulayan Musk, “Bugün Grok maalesef manipülatif yönlendirmelerle bana absürt derecede olumlu şeyler söylemesi için kandırıldı.” ifadelerinde bulundu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

