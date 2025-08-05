İngiliz MI6 casusları hedefte! İran Taliban'dan 'ölüm listesini' istedi!

NATO'nun çekildiği Afganistan'daki Taliban yönetimine ait 25.000 Afgan'ın kişisel bilgilerinin yer aldığı 'ölüm listesi' bir İngiliz asker tarafından sızdırıldığı ortaya çıktı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen skandalın ardından İran sızdırılan listenin peşine düştü. Tahran yönetimi, Taliban'dan 'ölüm listesini' istedi.

İRAN MI6 İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN AFGANLARIN PEŞİNDE

Telegraph'ta yer alan habere göre İran Devrim Muhafızları Komutanları İngiltere İstihbarat Servisi MI6 ile çalışan casusları yakalamak için Taliban'dan, 'ölüm listesine' erişim talebinde bulundu.

Tahran'daki üst düzey bir İranlı yetkili, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Taliban hükümetinden sızdırılan listeyi paylaşmasını resmen talep ettiğini doğruladı. MI6 istihbarat birimlerinin aramada öncelikli olacağı anlaşılıyor.

Yetkili, "İran tarafında da listeyi bulma çalışmaları var ve bunun için özel bir komite görevlendirildi. Tahran ve Kabil arasında bu konuda iş birliği yapılması konusunda görüşmeler yapıldı, çünkü bu her iki ülkenin de Batı ile müzakerelerine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

ÖLÜM LİSTESİNDE BİRÇOK İSİM VAR

Taliban'ın listesinde, İngiliz Ordusu, istihbarat birimleri ve özel kuvvetlerde çalışmış askerler de dahil olmak üzere sığınma başvurusunda bulunan Afganların isimlerini içeriyor. Bazılarının daha sonra İran'a kaçtığı düşünülüyor.

Listede ayrıca Afgan adaylara kefil olan 100'den fazla İngiliz özel kuvvetler personeli ve MI6 ajanının kimlikleri de yer aldı.

NÜKLEER PAZARLIKTA KOZ OLARAK KULLANACAK

Nükleer silah üretimi nedeniyle ABD ve Avrupa'nın baskısı altındaki İran nükleer görüşmelerde pazarlık kozu olarak kullanması bekleniyor.

İNGİLİZLER YARDIM ETMEK İSTEMİYOR

Sızdırılan listede adı geçen ve sızdırıldıktan sonra İran'a kaçan en az bir Afgan, Cuma günü sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Sınır dışı edilen Afgan, "Orada benim gibi birçok insan var; sınır dışı ediliyorlar, tutuklanıyorlar," dedi. "İngilizler bunların hepsini biliyor. Yardım etmek isteselerdi, çoktan yaparlardı. Ama istemiyorlar." dedi.