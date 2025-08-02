İran’da güvenlik darbesi! Hamaney’in gizli konseyi kuruluyor
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
İran’da güvenlik mimarisi baştan aşağıya değişiyor. Ülkenin en üst düzey güvenlik organı olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanmasına gitti. Kulislerden sızan bilgilere göre, “Savunma Konseyi” adı verilen yeni ve özel bir yapı, doğrudan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in gözetiminde kuruluyor. Konseyin başına Ali Laricani’nin getirileceği, mevcut güvenlik sekreteri Ali Ekber Ahmediyan’ın ise derin ve stratejik operasyonlardan sorumlu olacağı ileri sürüldü.
İran’da güvenlik yapılanmasında dikkat çekici bir adım atıldı. Ülkenin en üst düzey güvenlik organı olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan yapısal değişiklikler kapsamında, savunma ve güvenlik politikalarına yön verecek yeni bir yönetim organı kuruluyor. "Savunma Konseyi" adı verilen bu yeni yapı, İran’ın savunma ve güvenlik politikalarına yön verecek.
STRATEJİK DOSYALAR İÇİN ÖZEL YAPI
Fars Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, konseyin yapısı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni sistem kapsamında ülkenin savunma politikalarını kapsayan stratejik dosyalar bu kurul aracılığıyla ele alınacak.
Yapılanmanın bir parçası olarak, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanlarından Ali Laricani'nin, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atanması bekleniyor. Mevcut sekreter Ali Ekber Ahmediyan’ın ise kapsamlı koordinasyon gerektiren özel ve stratejik dosyaların sorumluluğunu üstleneceği kaydedildi.
GÜVENLİK SİSTEMİNDE YENİ YÖNETİŞİM
Savunma Konseyi’nin, İran’ın savunma ve güvenlik yönetimini daha merkezi ve stratejik hale getirmeyi hedefleyen yeni yönetişim düzeninin bir parçası olduğu aktarıldı.
KOMUTA KADEMESİ HEDEF ALINDI
İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ülkenin en üst düzey dört komutanı hayatını kaybetti. Ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatam el-Anbiya Karargahı Komutanı Gülam Ali Reşid ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade yer aldı. Bu isimler, İran’ın askeri yapısında kritik roller üstleniyordu.
Saldırıdan iki gün sonra, 15 Haziran’da Devrim Muhafızları İstihbarat Direktörü Muhammed Kazemi’nin de öldüğü doğrulandı. Aynı saldırıda yardımcısı General Hassan Mohaqiq’in de öldüğü aktarılmıştı.
İran basını, Hatam el-Anbiya Karargahı’nın ülkenin askeri operasyonlarının merkezi olduğunu vurgularken, ölen komutanların İran-Irak Savaşı’ndan bu yana güvenlik sisteminin temel taşları olduğuna dikkat çekildi.
Saldırılarda yalnızca askerî liderlik değil, nükleer alanda çalışan bilim insanları da hedef alındı. Tahran’daki gösterilerde ölen bilim insanlarının fotoğrafları taşınırken, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi’nin de bu listede olduğu bildirildi. İran televizyonuna verdiği bir demeçte nükleer silah yapımı için “gönüllü” olduğunu açıklayan Abbasi, ülkedeki sert çizgi savunucularından biri olarak biliniyordu.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık