İran’da güvenlik darbesi! Hamaney’in gizli konseyi kuruluyor

Fars Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, konseyin yapısı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni sistem kapsamında ülkenin savunma politikalarını kapsayan stratejik dosyalar bu kurul aracılığıyla ele alınacak.

Savunma Konseyi’nin, İran’ın savunma ve güvenlik yönetimini daha merkezi ve stratejik hale getirmeyi hedefleyen yeni yönetişim düzeninin bir parçası olduğu aktarıldı.

KOMUTA KADEMESİ HEDEF ALINDI

İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ülkenin en üst düzey dört komutanı hayatını kaybetti. Ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatam el-Anbiya Karargahı Komutanı Gülam Ali Reşid ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade yer aldı. Bu isimler, İran’ın askeri yapısında kritik roller üstleniyordu.

Saldırıdan iki gün sonra, 15 Haziran’da Devrim Muhafızları İstihbarat Direktörü Muhammed Kazemi’nin de öldüğü doğrulandı. Aynı saldırıda yardımcısı General Hassan Mohaqiq’in de öldüğü aktarılmıştı.

İran basını, Hatam el-Anbiya Karargahı’nın ülkenin askeri operasyonlarının merkezi olduğunu vurgularken, ölen komutanların İran-Irak Savaşı’ndan bu yana güvenlik sisteminin temel taşları olduğuna dikkat çekildi.

Saldırılarda yalnızca askerî liderlik değil, nükleer alanda çalışan bilim insanları da hedef alındı. Tahran’daki gösterilerde ölen bilim insanlarının fotoğrafları taşınırken, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi’nin de bu listede olduğu bildirildi. İran televizyonuna verdiği bir demeçte nükleer silah yapımı için “gönüllü” olduğunu açıklayan Abbasi, ülkedeki sert çizgi savunucularından biri olarak biliniyordu.