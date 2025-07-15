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ABD'li Senatör Lindsey Graham Putin'e verilen süreyi hatırlattı: 51. günü merak eden Hamaney'i arasın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;li Senatör Lindsey Graham Putin&#039;e verilen süreyi hatırlattı: 51. günü merak eden Hamaney&#039;i arasın
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için tanıdığı 50 günlük süreye vurgu yapan ABD'li Senatör Lindsey Graham, Moskova'ya uyarıda bulundu. Graham "Eğer Putin ve diğerleri 51. günde ne olacağını merak ediyorlarsa Hamaney'i aramalarını öneririm" diyerek İran'a yapılan saldırıları hatırlattı.

ABD Senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya tanıdığı süreye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD Senatörü Lindsey Graham "Putin ve diğerleri 51. gün ne olacağını merak ediyorsa, onlara Hamaney'i aramalarını tavsiye ederim" dedi. 

ABD'li Senatör Lindsey Graham Putin'e verilen süreyi hatırlattı: 51. günü merak eden Hamaney'i arasın - 1. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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