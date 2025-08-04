İran Türkiye’yi Zengezur üzerinden tehdit etti: Dengeler altüst olur

İran’ın önde gelen gazetelerinden Etemad, Zengezur Koridoru projesine ilişkin yayımladığı analizde, projenin bölgesel dengeleri değiştirecek jeopolitik etkilerine dikkat çekti.

Tehran Times tarafından da aktarılan değerlendirmede, İran tarafının Türkiye lehine gelişebilecek yeni durumdan duyduğu rahatsızlık açıkça ifade edildi.

Haberde, Türkiye’nin yaklaşık bir asırdır Zengezur’a erişim hedefinde olduğu ele alındı.

Erivan yönetiminin projeye ekonomik açılımlar açısından sıcak baktığı belirtilirken, analizde projenin asıl işlevinin ticari değil jeopolitik olduğu ileri sürüldü.

İran basını, koridorun “bölgesel düzeni yeniden şekillendireceğini” ve Türkiye ile Azerbaycan’ın Güney Kafkasya'da liderlik iddiasını güçlendireceğini yazdı. Analizde şu ifadeye yer verildi:

"Zengezur Koridoru, jeopolitik sınırlama için bir araçtır."

Yazıda ayrıca, bu gelişmenin Rusya’nın etkisini zayıflatabileceği, İran’ın kuzey sınırlarında stratejik varlığının azalabileceği, hatta İran’ın Karadeniz’e doğrudan erişiminin kesilebileceği iddia edildi.

Analizde dikkat çeken bir başka unsur ise şu yorum oldu:

"Koridorun kontrolü Bakü’ye devredilirse, Tahran yalnızca Güney Kafkasya’yla değil, Rusya ve Avrupa ile de ticaret yolları üzerindeki etkisini kaybedebilir."

"TRUMP KÖPRÜSÜ" ADIYLA 42 KİLOMETRELİK HAT PLANLANIYOR

Turkiyegazetesi.com.tr ulaştığı gizli mutabakat metnine göre, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun işletmesi, yaklaşık 1000 kişilik özel bir Amerikan askeri şirketine devredilecek. Şirket, sahada güç kullanma yetkisine de sahip olacak.

ÜÇ ÜLKE ONAYLADI

Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptı, üç ülkede de resmen onaylandı.

GELİR PAYLAŞIMI NETLEŞTİ

Ermenistan, koridor üzerinden elde edilen gelirin yalnızca %30’unu alacak. Geriye kalan %70'lik payın nasıl dağıtılacağı kamuoyuna açıklanmadı.

ABD ASKERİ VARLIĞI ERİVAN'A YERLEŞİYOR

Mutabakata göre, Ermenistan topraklarında Amerikan askeri varlığı konuşlanacak. Ancak bu güçler, resmi Amerikan ordusu değil, özel askeri şirket mensupları olacak.

FRANSA VE AB ETKİSİ AZALACAK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Fransa ile stratejik ortaklık ilişkilerinde büyük kayıp yaşanması bekleniyor. Anlaşmaya göre, Erivan’ın söz hakkı önemli ölçüde ABD’nin kontrolüne geçecek.

ERMENİSTAN'A TAZMİNAT ÖNGÖRÜLMEDİ

Gizli mutabakat metnine göre, Ermenistan'ın egemen topraklarının önemli bir bölümünü devretmesine karşın, anlaşmada herhangi bir tazminat hükmüne yer verilmedi.

İRAN SINIRINDA ABD ETKİSİ ARTIYOR

Mutabakat metninde, Zengezur Koridoru güzergahında faaliyet gösterecek özel Amerikan askeri şirketinin, Ermenistan topraklarında ve İran sınırına yakın bölgelerde konuşlanacağı iddia edildi.