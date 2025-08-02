Türkiye'den Ermenistan'a rest! Sınır açılacak ama tek şartla!

Büyükelçi, Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreçlerinin ayrı değil, birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “İki normalleşme süreci paralel olarak yürütülmektedir. Türkiye-Ermenistan süreciyle ilgili 2022 yılında özel temsilciler atanmıştı” dedi.

SINIR 1993'TEN BERİ KAPALI

Akgün, Türkiye'nin Ermenistan sınırının 1993 yılından bu yana kapalı olduğunu hatırlattı. "Türkiye'nin Ermenistan sınırı, Azerbaycan topraklarının işgali nedeniyle 1993’ten bu yana kapalıdır" dedi.

Ermenistan'ın kara bağlantısı olmayan bir ülke olduğunu ifade eden Akgün, "Ermeni halkı bu durumdan en çok acı çeken taraftır. Ermenistan’ın doğuda Azerbaycan, batıda Türkiye ile sınırları kapalıdır. Herkes bu barış sürecinden kazanacak ama en çok da Ermenistan fayda sağlayacak. Normalleşme sürecinin hızlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇILMA ŞARTI: BARIŞ ANLAŞMASI VE ZENGEZUR KORİDORU

Türkiye'nin sınırı yeniden açmasının ön şartlarına da değinen Akgün, şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli bir barış anlaşması imzalanır veya süreç başlatılırsa ve Zengezur Koridoru ile ilgili koşullar yerine getirilirse, Ankara ile Bakü arasındaki istişareler sonucunda Türkiye-Ermenistan sınırı da uygun zamanda açılabilir. Bu, normalleşme sürecinin nasıl geliştiğine bağlı olacaktır.”

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının ancak belirli koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Akgün, açıklamayı Azerbaycan merkezli APA haber ajansına verdiği röportajda yaptı.