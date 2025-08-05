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Komşuda mesaiye 'sıcak' molası! Kamu kurumları yarın tatil edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran, Sıcak Hava, Enerji Tasarrufu, Kamu Kurumları, Tatil, Tahran, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle 20 eyalette kamu kurumları yarın tatil edildi.

Fars Haber Ajansı, 6 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 6 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle: "Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan."

GÜNDE 2 SAAT SU ELEKTRİK KESİLİYOR

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı. Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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