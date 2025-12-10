Tekirdağ, artan su ihtiyacına çözüm olacak iki deniz suyu arıtma tesisine hazırlanıyor. Marmaraereğlisi ve Kumbağ’da kurulacak tesislerle, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşu TESKİ, iklim değişikliğinin büyüyen etkileri karşısında kentin artan su ihtiyacını karşılamak için kritik bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Marmaraereğlisi ile Süleymanpaşa’nın Kumbağ Mahallesi’nde kurulması planlanan iki ayrı deniz suyu arıtma tesisi sayesinde, özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artmasıyla ortaya çıkan içme suyu sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

GÜNLÜK 10 METREKÜP İLE BAŞLAYACAK

Marmaraereğlisi’nin Dereağzı Mahallesi’nde kurulması planlanan ana tesis, başlangıçta günlük 10 bin metreküp içme suyu üretecek kapasiteye sahip olacak. İhtiyaç doğrultusunda bu kapasitenin 20 bin metreküpe kadar artırılabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak tesis, denizden 10–12 metre derinlikten alınacak suyu çok aşamalı arıtma süreçlerinden geçirerek şehir şebekesine verecek. Ön arıtma, filtreleme ve membran teknolojilerinden oluşan sistemler sayesinde suyun içme standardına uygun hale getirileceği ifade ediliyor.

Projenin yaklaşık 20 milyon euroya mal olması ve gerekli onayların ardından inşaatın yaklaşık iki yılda tamamlanması bekleniyor.

Bir kent harekete geçiyor! Su krizine deniz suyu çözüm olacak

İKİNCİ TESİSTE ÜRETİM 2 BİN METREKÜP

Süleymanpaşa’nın Kumbağ Mahallesi’nde hayata geçirilecek ikinci tesis ise ani su ihtiyacı artışlarında hızlı çözüm sağlayacak bir “paket arıtma sistemi” olarak tasarlandı. Altı konteynerden oluşacak kompakt yapısıyla yaklaşık 1.180 metrekarelik bir alanda kurulacak tesisin günlük üretim kapasitesi yaklaşık 2 bin metreküp olacak. 3,5 milyon euro civarındaki maliyetle kurulması planlanan tesisin gelecek yaz sezonuna yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Her iki projede de deniz suyundaki tuz ve zararlı maddeleri yüksek oranda ayrıştırarak güvenli içme suyu elde eden ters ozmos (reverse osmosis) teknolojisi kullanılacak. Sistemlerin ortalama yüzde 40 verimle su geri dönüşümü sağlayacağı, arıtma maliyetinin ise metreküp başına 1–1,5 euro aralığında olacağı öngörülüyor. Kullanılacak membranların yaklaşık üç yıl ömre sahip olacağı belirtiliyor.

KRİTİK STRATEJİK YATIRIMLAR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, geçen yaz son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlatarak, iklim krizinin su kaynaklarına etkisinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Yüceer, Marmaraereğlisi ve Kumbağ’da kurulacak tesislerin, özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı bölgelerde su arzını güvence altına alacak stratejik yatırımlar olduğunu vurguladı.

