Afganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi

Afganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Afganistan&#039;da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Kabil'de Tolo News'in haberine göre bir yolcu otobüsü devrildi.

OTOBÜS YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.

