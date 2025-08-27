Afganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi

Kabil'de Tolo News'in haberine göre bir yolcu otobüsü devrildi.

OTOBÜS YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.