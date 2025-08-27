Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Şiddetli yağış sel ve heyelan getirdi! Çok sayıda ölü var, köprü ve yollar yıkıldı

Şiddetli yağış sel ve heyelan getirdi! Çok sayıda ölü var, köprü ve yollar yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların sel ve toprak kaymasına neden oldu. Felaket nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti, köprü ve yollar çöktü. Bölgedeki binlerce insan tahliye edildi.

Hindistan idaresi altındaki Cammu Keşmir'de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

İNSANLAR ÖLDÜ, KÖPRÜLER YIKILDI

Yetkililer, yağışların yol açtığı afetler sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yağışlar, altyapıya da ciddi zarar vererek köprülerin yıkılmasına, elektriğin kesilmesine ve telekomünikasyon ağlarının devre dışı kalmasına neden oldu.

Demir yolu ve kara ulaşımında da aksaklıklar yaşanırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı, birçok tren seferi iptal edildi.

Şiddetli yağış sel ve heyelan getirdi! Çok sayıda ölü var, köprü ve yollar yıkıldı - 1. Resim

BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma operasyonları kapsamında 3 bin 500'ü aşkın bölge sakini selden etkilenen alanlardan tahliye edildi.

Bölgedeki tüm okullar 27 Ağustos'a kadar kapatıldı ve sınavlar askıya alındı.

HER YIL AYNI MANZARA!

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

