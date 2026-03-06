İhlas Haber Ajansı
Isparta'da feci iş kazası! Lastik değişen kadın uçuruma düşüp öldü
Isparta'da akıl almaz bir iş kazası yaşandı. İş makinesi lastiğini değiştiren 34 yaşındaki Ayşe Çimenkaya, lastiğin çarpması sonucu dengesini kaybedip uçurumdan düşüp öldü.
3. Sayfa 7 saat önce
Olay, saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Çimenkaya (34), eşi Uğur Çimenkaya ile birlikte bir iş makinesinin lastiğini değiştirdiği sırada lastik aşırı basınç nedeniyle yerinden çıktı.
FIRLAYAN LASTİK KADINA ÇARPTI, UÇURUMA DÜŞTÜ
Yerinden çıkan lastiğin Ayşe Çimenkaya'ya çarpması sonucu kadın dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çimenkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede gerekli incelemeleri yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
