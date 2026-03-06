Ankara ve Dubai’de toplam 100 milyon liralık malvarlığı bulunan emlak zengini Ramazan Arıkan’ın ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Kiralık katiliyle konuştuğu ortaya çıkan Arıkan’ın son görüntüleri ve "zehirli içli köfte" iddiası, cinayet şüphesini güçlendirdi. Peki, Ramazan Arıkan nasıl öldü, zehirlendi mi? İşte Ramazan Arıkan olayındaki iddialar...

44 Yaşıdaki Ramazan Arıkan 16 Kasım tarihinde çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti ancak şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Talihsiz adamın ölümü ardından kamera kayıtlarından şüphelenen Ramazan Arıkan'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, Ramazan Arıkan'n eski eşi ve onun sevgilisi tarafından şüphelendiklerini dile getirdi.



Ölümünde "Zehirli içli köfte" iddiası! 100 milyon TL malvarlığı olan Ramazan Arıkan nasıl öldü, zehirlendi mi?

RAMAZAN ARIKAN ZEHİRLE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Ramazan Arıkan'ın ölümü başlangıçta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti ancak daha sonra olayla ilgili birçok şüpheli iddia ortaya çıktı.Ramazan Arıkan, öldükten sonra yapılan testler sonucunda kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir çıktığı tespit edildi. Yayında Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiasına göre, öldüğü gece Ramazan Arıkan oğlu ile pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Arıkan'ın iki saat boyunca evde kaldığı daha sonrasında ambulans çağrıldığı görüldü.

Ölümünde "Zehirli içli köfte" iddiası! 100 milyon TL malvarlığı olan Ramazan Arıkan nasıl öldü, zehirlendi mi?

İÇLİ KÖFTE İDDİASI

Canlı yayına bağlanan bir kişi, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin Dubai'de yaptığı bir konuşmada "Babamı, annem ve annemin arkadaşı öldürdü." şeklinde ifade ettiğini söyledi. Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin iddiasına göre babasına içli köftenin içine zehir konularak yemek yedirildiğini öne sürdü.





Ölümünde "Zehirli içli köfte" iddiası! 100 milyon TL malvarlığı olan Ramazan Arıkan nasıl öldü, zehirlendi mi?

RAMAZAN ARIKAN'IN KIZINDAN İTİRAF

Sude Arıkan, annesi ile Mustafa isimli bir kişi arasında normal bir arkadaşlıktan daha yakın bir ilişki olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.Sude'ye göre babası hayattayken de Mustafa'nın aileyle fazla yakın olduğu ve annesiyle sık görüştüğü iddia etti. Bu yüzden Sude, babasının ölümüyle ilgili konuşulurken "annem ile Mustafa arasında bir ilişki olabilir" şeklinde bir ihtimalden bahsetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası