Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANDAKİ DEPOYA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.