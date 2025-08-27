Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu

Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda yangın çıktı. çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANDAKİ DEPOYA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

