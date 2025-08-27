Antalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda yangın çıktı. çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANDAKİ DEPOYA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
