Gram altından yeni rekor! Kapalıçarşı’da 4500 TL’yi geçti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Federal Rezerv (FED) Guvernörü Lisa Cook'u görevinden alma girişimi, piyasalarda FED’e dair belirsizliği artırarak “güvenli liman” altın alımlarını destekledi. Ons fiyatı dünkü işlemlerde %0,83 primle 3.393 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons (TSİ 06:30 itibarıyla) 3.382 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

GRAM ALTINDAN REKOR

Onstaki bu hareketlilik iç piyasada gram altına yeni zirveyi getirisi. Spot piyasada işlem gören 27 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.478 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Sabah saatlerinde gram fiyatında işlemler 4.4464 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı en yüksek 4.511 TL’yi test etti. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.335 TL’den satılıyor.

BELİRSİZLİKTEN DESTEK ALDI

FED üyesinin görevden alınmasının, ABD Merkez Bankası sisteminde muhtemel bir istikrarsızlığın işareti olarak yorumlandığını aktaran analistler, “Bu gelişme altın fiyatlarına ek bir ivme kazandırdı. Belirsizlik, yatırımcıları doğal olarak siyasi veya ekonomik çalkantı dönemlerinde iyi performans gösteren altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına yöneltti” görüşünü dile getirdi.

İKİ EKONOMİK VERİYE DİKKAT

ABD ekonomisinden gelen karışık veriler de yatırımcıların, altına daha fazla ilgi duyduğu bir ortamı beraberinde getiriyor. Piyasa katılımcıları şimdi altının seyrini etkileyebilecek iki kritik veriye odaklandı. Yarın ABD büyüme verileri daha geniş ekonomik performansa dair fikir verecek. Cuma günü ise FED tarafından dikkatler izlenen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu, faiz politikası için önemli bir gösterge olacak.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler “Mevcut durum, altın piyasalarını analiz ederken hem siyasi hem de ekonomik faktörlerin izlenmesinin önemini vurguluyor. Öte yandan ABD tarafından Hindistan’a uygulanan %50 ek vergi de bugün başladı. Rusya-Ukrayna belirsizliğinin devam etmesi de değerli metali destekliyor. Ons için yakın vadede 3.400 dolar direnç ve 3.375 dolar destek olarak izlenmeli” diyor.