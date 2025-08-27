Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kampanyalı kredilerde faiz dip yaptı! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi…

Enflasyonda düşüşe paralel olarak faizlerde gerileme beklentisinin öne çıkması, kredi oranlarına da haftalardır yansıyor. Bankalar ihtiyaç kredisi oranlarını hızla geri çekerken, bazı bankalar belli tutarlar için daha düşük oranlarda kredi kampanyası sunuyor. Bu kapsamda faiz oranı %2,09’a kadar geriledi. Hangi bankalar, hangi tutarlar için kampanyalı oranlar sunuyor? 100 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL’ye kadar düştü? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ağustos ayının son işlem günleri yaşanırken, TCMB’nin 11 Eylül’deki kritik faiz kararı da yaklaşıyor. Son olarak temmuzdaki toplantıda TCMB, politika faizini %46’dan %43’e çekmişti. Piyasalarda gelecek ayki toplantıda da benzer indirim beklentisi öne çıkıyor.

AĞUSTOS TÜFE BEKLENİYOR

Eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, gelecek hafta açıklanacak ağustos enflasyon verisi önemli bir gösterge olacak. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan çalışmada, ağustos TÜFE tahmini %1,7 olarak açıklandı. Bu tahmine göre yıllık enflasyon da 1 puanlık düşüşle %32,5’e geriliyor.

KREDİ FAİZLERİ GERİLİYOR

Aylık enflasyonda yüzde 2’nin altında gerçekleşecek rakamlar TCMB’nin elini güçlendirirken, piyasalar tarafında da pozitif fiyatlanıyor. Bu senaryoda politika faizinde indirim beklentileri artarken, tüketicinin yakından takip ettiği kredi faizlerinde de son dönemde dikkat çeken gerilemelere yaşanıyor.

KAMPANYALAR ARTIYOR

Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarında genel olarak son haftalarda düşüş yaşanırken, bazı bankalar, belli miktarlarda krediler için uygun oranlarda kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar kapsamında ihtiyaç kredisinde faiz oranlarının da yüzde 2’ye doğru yaklaşması dikkat çekiyor.

KAMPANYALI KREDİLER

27 Ağustos itibarıyla bankalar tarafından teklif edilen kampanyalı kredi oranları şöyle:

-Akbank: %2,09 (100 bin TL/12ay)
-TEB: 2,09 (100 bin TL/12 ay)
-Getir Finans: %2,49 (50 bin TL/6 ay)
-QNB: %2,99 (150 bin TL/12 ay)
-ON Dijital: %2,99 (100 bin TL/24 ay)
-Denizbank: %2,99 (36 ay vade)

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

Yüzde 2,09 oranla 100 bin TL kredinin (masraflar hariç) geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Oranı: %2,09
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Aylık taksit: 9 bin 877 TL
-Toplam geri ödeme: 119 bin 102 TL

KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 15 Ağustos ile sona eren haftada 1 trilyon 790 milyar 841 milyon TL oldu. Bir önceki haftaya göre kredi hacmi yaklaşık 9 milyar lira geriledi.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, faizlerde düşüş beklentisi ile bazı tüketicilerin de beklemeye geçebileceğini ancak kampanyalı kredilerin fırsat sunduğunu belirterek, “Bu kredilerde tüketiciler diğer masraflara da dikkat etmeli. Ayrıca kampanyalı kredilerin genellikle yeni müşterilere özel olduğu da unutulmamalı” diyor.

