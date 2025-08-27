Kriptolarda düşüş, alım fırsatı oldu! 2 günde dikkat çeken para girişi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin dünkü işlemlerde en düşük 108 bin 700 doları gördükten sonra yukarı döndü. 14 Ağustos’taki rekor denemesinin ardından satış baskısı altında kalan BTC fiyatı, bugünkü işlemlerde 111 bin dolar seviyesine yakın denge arayışını sürdürüyor.

BITCOIN’DE BEKLENTİLER

Analistler, 112.500 doların ilk direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktararak, “Bu seviyenin aşılması halinde pozitif bir görünüm destek bulabilir. Fiyatların, 100 günlük ortalamaya işaret eden 111 bin 660 doların üzerine çıkması da önemli bir sinyal verebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Son haftalarda Bitcoin’den iyi performans gösteren ve pazar günü 4.955 dolarla rekor kıran Ethereum fiyatı da 4.555 dolara yakın seviyelerden yeni güne başlıyor. 50 ve 100 günlük ortalama seviyelerden uzaklaşan ve son 1 ayda yaklaşık %18 yükselen ETH’de 4.300 dolar ilk destek olarak gösteriliyor.

KÂR SATIŞLARI İLE GERİLEDİ

ABD’de son dönemde hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve kurumsal yatırımcılardan gelen talep, kripto varlıkları rekor seviyelere taşıdı. Hızlı yükselişlerin ardından gelen kâr satışları ile rekordan dönüş yaşandı. Ancak son düşüşün, ABD’li yatırım fonları (ETF) için alım fırsatı olduğu görüldü.

İlgili Haber Kampanyalı kredilerde faiz dip yaptı! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi…

ETF’LER DÜŞÜK FİYATTAN ALIYOR

Açıklanan verilere göre ABD’li ETF’ler kanalıyla pazartesi ve salı günü Bitcoin’de toplam 261,9 milyon dolarlık alım gerçekleşti. Aynı süreçte Ethereum’a 575,8 milyon dolarlık para girişi yaşandı. Böylece zirve seviyelerden gelen kâr satışları sonrası ETF’ler 837,7 milyon dolarlık kripto varlık topladı.

ETHERUM İÇİN BEKLENTİ…

İngiltere merkezli Standard Chartered Bank Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, hazirandan bu yana ETF’lerin, dolaşımdaki ETH’nin yaklaşık %5’ini topladığını hatırlattı. Kendrick, bu oranın %10’a çıkabileceğini öngörerek, Ethereum için 7.500 dolarlık hedef tahminini paylaştı.